Norvegia d’oro nella staffetta 4×7,5 km femminile: Italia sesta dopo tre frazioni da podio

Svezia rimonta dall’ottavo posto e conquista l’argento, terza la Finlandia. Le azzurre – Cassol, De Martin, Di Centa e Ganz – restano in zona medaglia fino all’ultima frazione ma chiudono al sesto posto.

Dominio Norvegia, rimonta svedese e Italia beffata nel finale

La Norvegia torna sul tetto olimpico nella staffetta 4×7,5 km femminile e lo fa con un dominio costruito nella seconda parte di gara, a otto anni da PyeongChang. Una prova solida, progressiva, culminata nell’ultima frazione quando Haidi Weng taglia il traguardo in solitaria, chiudendo ogni discorso per l’oro.

Alle spalle delle norvegesi si consuma invece la rimonta della Svezia. Dopo essersi ritrovata addirittura in ottava posizione al secondo cambio, la formazione scandinava cambia passo e risale progressivamente il gruppo. Nell’ultima frazione Jonna Sundling stacca Joensuu e si prende un argento pesantissimo, frutto di carattere e gestione perfetta del finale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Completa il podio la Finlandia, sempre presente nella lotta per le medaglie.

Italia, sogno podio per tre frazioni

L’Italia – schierata con Federica Cassol, Iris De Martin, Martina Di Centa e Caterina Ganz – resta agganciata alla zona medaglia per buona parte della competizione. Le azzurre interpretano con coraggio le prime tre frazioni, restando stabilmente nel gruppo delle migliori e alimentando il sogno di un risultato storico.

Al passaggio del km 27.5 la situazione vedeva la Norvegia al comando, con Svezia e Finlandia a 1’07”, Germania a 1’48”, Stati Uniti a 1’54”, mentre Svizzera e Italia inseguivano a 2’02”. Un distacco ancora gestibile, con l’inerzia che sembrava poter cambiare da un momento all’altro.

Nel finale, però, il ritmo aumenta e l’ultima frazione si rivela decisiva. Le azzurre perdono contatto dal treno delle medaglie e vengono risucchiate dal gruppo inseguitore. Il risultato conclusivo è un sesto posto che lascia un pizzico di rammarico, ma certifica la competitività del quartetto italiano.

Una gara di ritmo e nervi

La staffetta si decide negli ultimi chilometri. Davanti, la Norvegia controlla e accelera quando serve. Dietro, la Svezia costruisce un’impresa recuperando terreno con determinazione dopo il momento più complicato della gara.

Per l’Italia resta la consapevolezza di aver lottato alla pari con le migliori per tre quarti di competizione. Il podio sfuma nell’ultima frazione, ma la prova complessiva conferma la crescita del movimento azzurro nello sci di fondo.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format