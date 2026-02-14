Sportface TVLive
Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Norvegia d’oro nella staffetta 4×7,5 km femminile: Italia sesta dopo tre frazioni da podio

Franz Monaco
2026 Winter Olympics, Day 8, Cross Country Skiing, Women's Relay
260214 Heidi Weng of Norway celebrates after competing in the women's 4 x 7.5km relay cross-country skiing race during day 8 of the 2026 Winter Olympics on February 14, 2026 in Val di Fiemme. Photo: Maxim Thore / BILDBYRÅN / kod MT / MT0980 skidor cross-country skiing langrenn olympic games olympics winter olympics os ol olympiska spel vinter-os olympiske leker milano cortina 2026 milan cortina 2026 milano cortina 2026 olympic games milano cortina 2026 winter olympic games milano cortina-os milano cortina-ol vinter-ol 8 bbeng stafett dam jubel norge guld gull (Photo by MAXIM THORE/Bildbyran/Sipa USA)

Svezia rimonta dall’ottavo posto e conquista l’argento, terza la Finlandia. Le azzurre – Cassol, De Martin, Di Centa e Ganz – restano in zona medaglia fino all’ultima frazione ma chiudono al sesto posto.

Dominio Norvegia, rimonta svedese e Italia beffata nel finale

La Norvegia torna sul tetto olimpico nella staffetta 4×7,5 km femminile e lo fa con un dominio costruito nella seconda parte di gara, a otto anni da PyeongChang. Una prova solida, progressiva, culminata nell’ultima frazione quando Haidi Weng taglia il traguardo in solitaria, chiudendo ogni discorso per l’oro.

Alle spalle delle norvegesi si consuma invece la rimonta della Svezia. Dopo essersi ritrovata addirittura in ottava posizione al secondo cambio, la formazione scandinava cambia passo e risale progressivamente il gruppo. Nell’ultima frazione Jonna Sundling stacca Joensuu e si prende un argento pesantissimo, frutto di carattere e gestione perfetta del finale.

Completa il podio la Finlandia, sempre presente nella lotta per le medaglie.

Italia, sogno podio per tre frazioni

L’Italia – schierata con Federica Cassol, Iris De Martin, Martina Di Centa e Caterina Ganz – resta agganciata alla zona medaglia per buona parte della competizione. Le azzurre interpretano con coraggio le prime tre frazioni, restando stabilmente nel gruppo delle migliori e alimentando il sogno di un risultato storico.

Al passaggio del km 27.5 la situazione vedeva la Norvegia al comando, con Svezia e Finlandia a 1’07”, Germania a 1’48”, Stati Uniti a 1’54”, mentre Svizzera e Italia inseguivano a 2’02”. Un distacco ancora gestibile, con l’inerzia che sembrava poter cambiare da un momento all’altro.

Nel finale, però, il ritmo aumenta e l’ultima frazione si rivela decisiva. Le azzurre perdono contatto dal treno delle medaglie e vengono risucchiate dal gruppo inseguitore. Il risultato conclusivo è un sesto posto che lascia un pizzico di rammarico, ma certifica la competitività del quartetto italiano.

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Sci Fondo

260214 Ebba Andersson of Sweden and Caterina Ganz of Italy competes in the women’s 4 x 7.5km relay cross-country skiing race during day 8 of the 2026 Winter Olympics on February 14, 2026 in Val di Fiemme.
Photo: Joel Marklund / BILDBYRÅN / kod JM / MT0980
skidor cross-country skiing langrenn olympic games olympics winter olympics os ol olympiska spel vinter-os olympiske leker milano cortina 2026 milan cortina 2026 milano cortina 2026 olympic games milano cortina 2026 winter olympic games milano cortina-os milano cortina-ol vinter-ol 8 bbeng stafett dam sverige (Photo by JOEL MARKLUND/Bildbyran/Sipa USA)

Una gara di ritmo e nervi

La staffetta si decide negli ultimi chilometri. Davanti, la Norvegia controlla e accelera quando serve. Dietro, la Svezia costruisce un’impresa recuperando terreno con determinazione dopo il momento più complicato della gara.

Per l’Italia resta la consapevolezza di aver lottato alla pari con le migliori per tre quarti di competizione. Il podio sfuma nell’ultima frazione, ma la prova complessiva conferma la crescita del movimento azzurro nello sci di fondo.

