Serie A 2023/2024, le probabili formazioni della dodicesima giornata

Le probabili formazioni della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, in programma da venerdì 10 a domenica 12 novembre. Due anticipi nel turno che precede l’ultima sosta del 2023 con Sassuolo-Salernitana e Genoa-Verona sfide importanti in chiave salvezza. La giornata di sabato si aprirà con Lecce-Milan, a seguire Juventus-Cagliari e Monza-Torino. Nel lunch match della domenica spazio a Napoli-Empoli, nel pomeriggio Fiorentina-Bologna, Udinese-Atalanta e il derby capitolino Lazio-Roma; in serata chiuderà Inter-Frosinone. Ecco tutte le probabili formazioni della dodicesima giornata di Serie A.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO-SALERNITANA

GENOA-VERONA

LECCE-MILAN

JUVENTUS-CAGLIARI

MONZA-TORINO

NAPOLI-EMPOLI

FIORENTINA-BOLOGNA

UDINESE-ATALANTA

LAZIO-ROMA

INTER-FROSINONE