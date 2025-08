L”ATP 1000 di Toronto procede a ritmi serrati e Cobolli non commette passi falsi: ha battuto Marozsan in tre set, ecco con chi se la vedrà agli ottavi.

Flavio Cobolli, al terzo turno dell’ATP 1000 di Toronto in Canada, ha vinto anche contro l’ungherese Fabian Marozsan in tre set e ha così conquistato il pass per gli ottavi di finale della competizione.

Il numero 17 al mondo ha infatti vinto 6-2 4-6 6-3 in un’ora e 50 minuti e per lui, agli ottavi, ci sarà una super sfida: ecco chi incrocerà.

ATP Toronto: un super Cobolli supera anche Marozsan e conquista gli ottavi di finale

Ancora un’ottima prestazione per Flavio Cobolli in vista dell’US Open che inizierà ufficialmente a fine agosto e che vedrà scendere in campo i migliori tennisti del mondo. Il tennista italiano, agli ottavi di finale dell’ATP 1000, se la vedrà con Ben Shelton – che ha superato Nakashima. Sarà dunque un match senza dubbio complicato ma anche carico di aspettative.

Di fatto Cobolli è l’unico italiano rimasto in gioco a Toronto dopo le eliminazioni di Musetti, Sonego e Arnaldi al terzo turno quindi gli occhi e il sostegno di tutta l’Italia sono puntati su di lui.