Probabili formazioni Fiorentina-Bologna, dodicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Gli uomini di Vincenzo Italiano, dopo essere scesi in campo in Conference League, vogliono assolutamente tornare al successo in campionato viste le tre sconfitte consecutive. La compagine rossoblù, dal suo canto, ha intenzione di proseguire la propria striscia positiva e di continuare a sognare in grande. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 12 novembre e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.Ecco le possibili scelte dei due allenatori Vincenzo Italiano e Thiago Motta.

FIORENTINA – Vincenzo Italiano potrebbe confermare Beltran in attacco con Gonzalez, Bonaventura e Ikone alle sue spalle. In difesa Parisi, Milenkovic, Quarta e Biraghi.

BOLOGNA – Thiago Motta probabilmente schiererà la classica formazione tipo, con Calafiori che è in vantaggio sul rientrante Lucumì.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikone; Beltran.

Infortunati: Dodò, Kayode, Castrovilli

Squalificati: –

Ballottaggi: Beltran 55% – Nzola 45%.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Infortunati: Soumaoro, El Azzouzi

Squalificati: –

Ballottaggi: Calafiori 55% – Lucumì 45%.