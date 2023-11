Probabili formazioni Inter-Frosinone: dodicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Inter-Frosinone, match della dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 12 novembre nella cornice dello stadio San Siro. Dopo la sfida in Champions League al Salisburgo, l’Inter vuole tenersi stretta la prima posizione in classifica in campionato. L’ostacolo però sarà il Frosinone dei miracoli di Di Francesco, che ha reagito benissimo alla rimonta di Cagliari, collezionando due vittorie, una in Coppa Italia col Torino e una in campionato con l’Empoli. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà focus (parole dei protagonisti, moviola e parole dei protagonisti) e aggiornamenti in tempo reale.

INTER – Tornano i titolarissimi (Pavard a parte) dopo il mercoledì di Champions League. Lautaro e Thuram insieme in attacco, con Arnautovic che si candida a gara in corso. Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa. Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco gli uomini di centrocampo.

FROSINONE – Ibrahimovic, Reinier e Soulè alle spalle di Cuni. Di Francesco difficilmente rinuncerà ad un attacco che gli sta dando soddisfazioni. Solo panchina per Cheddira.

Le probabili formazioni di Inter-Frosinone

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram

Ballottaggi: –

Indisponibili: Cuadrado, Pavard

Squalificati: –

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soulè, Reinier, Ibrahimovic; Cuni

Ballottaggi: Oyono 55% – Lirola 45%

Indisponibili: Harroui, Gelli, Kalaj

Squalificati: –