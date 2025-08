Venerdì 26 settembre alle 19, al Tommaso Fattori, in campo Rovigo e Viadana per un trofeo che torna dopo 15 anni. È il primo grande appuntamento della stagione.

Lo Stadio Tommaso Fattori de L’Aquila ospiterà venerdì 26 settembre alle ore 19:00 la Finale della Supercoppa Italiana di Rugby, che vedrà di fronte la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta e il Rugby Viadana 1970.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.