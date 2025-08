La rete di Openda per il Lipsia si è rivelata inutile per il Lipsia, rimontata negli ultimi minuti dall’Atalanta grazie a Scamacca-Bernasconi

Sono bastati 4 minuti all’Atalanta di Ivan Juric per rimontare il Lipsia in trasferta in questo incontro amichevole. Alla RedBull Aren, la Dea trova una vittoria last minute con due reti nel finale che decidono una partita che sembrava non sorridere affatto ai bergamaschi.

Per i tedeschi era arrivata la rete di Openda al 12esimo, di fatto l’unica nella prima frazione quando la bilancia pendeva dalla parte dei tedeschi. L’Atalanta pareggia i conti all’86esimo con il gol praticamente da fermo dai 20 metri di Scamacca mentre al 90esimo il tiro al volo di Bernasconi ha fissato il punteggio di 2-1.

Atalanta, le formazioni prima e dopo i cambi

L’Atalanta è scesa in campo con il 4-2-3-1: Carnesecchi in porta, protetto da Kossounou, Hien, Scalvini e Bellanova. A centrocampo spazio a de Roon-Ederson con Zappacosta, De Ketelaere e Kamaldeen Sulemana dietro a Pasalic. Dal 65esimo poi ci sono stati diversi cambi che hanno rivisto l’undici in campo.

Sportiello ha preso posto in porta, difesa formata da Godfrey, Djimsiti, Ahanor e Bernasconi. nella zona nevralgica del campo Brescianini, I.Sulemana e, Palestra più Samardzié-Maldini dietro a Scamacca. Un match giocato bene dai tedeschi che però man mano ha perso il pallino del gioco.

Sono però servii due bei gol della Dea: Scamacca da fermo trova un gol meraviglioso dopo una bella azione al limite dell’area mentre il 2-1 definitivo è targato come detto da Bernasconi, abile con un tiro al volo a chiudere i conti. Ora l’Atalanta sfiderà Colonia e Juventus prima dell’inizio del campionato.