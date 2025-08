A Toronto sfuma il sogno di Lorenzo Sonego: continua così il cammino canadese Andrey Rublev.

Una giornata ricca di appuntamenti per il tennis italiano, che ha visto molti suoi protagonisti impegnati in occasione del Masters1000 di Toronto. Uno fra questi è Lorenzo Sonego, che nel tardo pomeriggio di oggi ha sfiorato il sogno di accedere alla fase successiva del torneo. Un’impresa, tuttavia, impedita da Andrey Rublev (numero 11 nel ranking ATP), che in rimonta ha battuto l’italiano col punteggio di 5-7, 6-4, 6-3.

Il tennista torinese ha dovuto così rinunciare alla sua prima vittoria contro un top20 del 2025. Nonché alla possibilità di affrontare gli ottavi, dove Alejandro Davidovich Fokina ora attende Rublev per la gara in programma domani.

ATP Toronto, Sonego non riesce a sfruttare il vantaggio

Nonostante il poco feeling col torneo canadese, la possibilità di continuare l’avventura sembrava più di una semplice possibilità per il tennista italiano, che è apparso abbastanza vicino per condizione e gioco al suo avversario.

Sonego, infatti, passa in vantaggio grazie ad uno splendido break nel dodicesimo game del primo set, un primo risultato dal gusto di vittoria. Eppure Rublev fino a quel momento non aveva tirato fuori dalla sua tasca tutte le armi a disposizione, quelle con cui si è assicurato la vittoria. Per il russo, la cura dei dettagli è risultata la strategia vincente, soprattutto nel terzo set.

Un boccone difficile da digerire per il tennista torinese, ma che verrà presto smaltito a Cincinnati dove il 7 agosto partirà l’ultimo Masters 1000 prima dello US Open.