Grande gioia ed emozione per Chiara Pellacani, autrice di un Mondiale da capogiro con ben tre medaglie, come vi abbiamo raccontato: “Sono molto emozionata per questa medaglia perché ci tenevo moltissimo. La inseguivo dal quarto posto di Parigi. Vedere la bandiera italiana tra quelle cinesi è un’emozione indescrivibile. Abbiamo svolto una lunga preparazione, ci siamo impegnati con continuità, conosciamo il valore della squadra e dei singoli, ma la realtà sta superando le aspettative”

La campionessa romana ha concluso: “I risultati ripagano dei sacrifici e alimentano le nostre ambizioni; adesso ci godiamo questi successi e tornerò a lavorare per le Olimpiadi di Los Angeles sempre con lo stesso obiettivo. Dietro le medaglie c’è una grande squadra, armoniosa, laboriosa, solidale, competitiva”.