Probabili formazioni Lecce-Milan: dodicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lecce-Milan, match della dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Da una parte i rossoneri reduci da un momento davvero complicato e dagli impegni di Champions, dall’altra i giallorossi anche loro in crisi di risultati. Tre punti pesanti quelli in palio al Via del Mare, poi c’è la sosta: chi vincerà? Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e gli approfondimenti: pagelle, parole dei protagonisti e moviola. Di seguito ecco allora le possibili scelte dei due tecnici, D’Aversa e Pioli.

QUI LECCE – Strefezza e Almqvist con Krstovic nel tridente. Rafia favorito per una maglia in mezzo al campo con Ramadani e Kaba, Gonzalez insegue nelle gerarchie di D’Aversa.

QUI MILAN – Pioli ritrova Pulisic dal 1′ con Leao e Giroud in avanti, in mezzo al campo Loftus-Cheek titolare con Reijnders e Adli.

Le probabili formazioni di Lecce-Milan

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza

Ballottaggi: Strefezza 55% – Banda 45%; Rafia 60% – Oudin 40%

Indisponibili: Dermaku, Corfitzen

Squalificati: –

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Ballottaggi: Loftus-Cheek 60% – Musah 40%

Indisponibili: Sportiello, Chukwueze, Bennacer, Pellegrino, Kjaer, Kalulu, Krunic

Squalificati: –