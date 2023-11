Probabili formazioni Monza-Torino: dodicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Monza-Torino, match della dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 11 novembre nella cornice dell’U-Power Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky, oltre che in streaming su NOW e Sky Go, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida. Tanti gli spunti su questa sfida. Palladino contro Juric è anche una sfida tra due squadre simili per stile di gioco: aggressività, marcature ad uomo, pressing alto. Non mancheranno occasioni e ritmi alti. Chi sarà a sorridere al termine dei novanta minuti di gioco più recupero? Scopriamolo insieme. Appuntamento alle 20:45.

MONZA – Colpani e Vignato pronti ad agire alle spalle di Colombo, che vuole continuare a segnare e ad essere decisivo. Pessina e Gagliardini a centrocampo, con Ciurria e Kyriakopoulos sulle fasce.

TORINO – Vlasic alle spalle di Zapata e Sanabria, anche se uno dei due potrebbe partire dalla panchina come soluzione a gara in corso in caso di necessità. Nel caso sarebbe Seck a partire dal 1′.

Le probabili formazioni di Monza-Torino

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo

Ballottaggi: Vignato 60% – Mota 40%

Indisponibili: Caprari, Izzo

Squalificati: –

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Zima; Bellanova, Tameze, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria

Ballottaggi: Sanabria 70% – Seck 30%; Vojvoda 60% – Sazonov 40%

Indisponibili: Djidji, Schuurs, Soppy, Pellegri, Rodriguez, Ricci

Squalificati: –