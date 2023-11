Probabili formazioni Napoli-Empoli: dodicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Napoli-Empoli, match della dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 12 novembre nella cornice dello stadio ‘Maradona’. Dopo il turno di Champions League, Rudi Garcia vuole continuare a risalire la classifica. Di fronte c’è un Empoli ferito dalla sconfitta col Frosinone, ma determinato a lasciarsi alle spalle la crisi. Andreazzoli difficilmente cambierà sistema, visto che nel finale la squadra toscana ha mostrato buone cose, ma fare meglio a Napoli sarà difficile. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e Dazn, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

NAPOLI – Politano difficilmente rifiaterà, con Lindstrom che però scalpita. Raspadori e Kvaratskhelia nel tridente. Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo. Più Olivera di Mario Rui.

EMPOLI – Cancellieri (in vantaggio su Cambiaghi) e Baldanzi (da valutare) alle spalle di Caputo. Marin, Grassi e Maleh pronti a centrocampo. Ismajli e l’ex Luperto in difesa.

Le probabili formazioni di Napoli-Empoli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Politano 55% – Lindstrom 45%; Olivera 60% – Mario Rui 40%

Indisponibili: Osimhen

Squalificati: –

Empoli (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri, Baldanzi; Caputo

Ballottaggi: Cancellieri 55% – Cambiaghi 45%

Indisponibili: Pezzella, Destro

Squalificati: –