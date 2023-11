Atalanta, Djimsiti: “Partita speciale, sono felice. Cerchiamo il primo posto”

La partita in Europa League di questa sera ha segnato la duecentesima presenza di Djimsiti con la maglia della Dea. Il giocatore ne parla ai microfoni di Sky Sport: “Era una partita speciale, una partita in Europa League molto importante per cercare di passare il turno. Fare il gol decisivo, sono strafelice. Dobbiamo cercare di vincere anche contro lo Sporting ma è una partita da vedere contro una squadra forte. Cercheremo però di prendere il primo posto” Continua poi: “Prova di maturità? Soprattutto nel secondo tempo. Nel primo abbiamo sbagliato tantissimo e non abbiamo giocato bene. Nella ripresa abbiamo alzato il livello“.