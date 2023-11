Probabili formazioni Sassuolo-Salernitana: dodicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Sassuolo-Salernitana, match della dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 18:30 di venerdì 10 novembre nella cornice del Mapei Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida. La squadra di Alessio Dionisi vuole avvicinarsi ai piani alti. La squadra granata deve interrompere la striscia di risultati negativi in campionato. Filippo Inzaghi ora è chiamato ad invertire la rotta. Appuntamento alle 18:30 di venerdì con una sfida che offre molte chiavi di lettura. Scopriamo le possibili scelte dei due allenatori.

SASSUOLO – Pinamonti guida l’attacco. Berardi, Bajrami e Laurientè a supporto. Boloca e Racic, con Matheus Henrique che potrebbe tornare tra i convocati, ma la sua condizione è tutta da valutare.

SALERNITANA – Gyomber torna dalla squalifica e si riprende la difesa con Fazio. Tchaouna in ballottaggio con Cabral nel tridente con Candreva e Dia.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Salernitana

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti

Ballottaggi: Ferrari 60% – Tressoldi 40%

Indisponibili: Obiang, Matheus Henrique (in dubbio), Alvarez

Squalificati: –

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Tchaouna; Dia

Ballottaggi: Tchaouna 60% – Cabral 40%

Indisponibili: –

Squalificati: