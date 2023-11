Probabili formazioni Lazio-Roma: derby dodicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lazio-Roma, derby della dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. La stracittadina è in programma alle 18:00 di domenica 12 novembre nella cornice di uno stadio Olimpico interamente sold out. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti e focus: parole dei protagonisti, moviola e pagelle. Prima, nel corso dell’avvicinamento alla partita, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Maurizio Sarri e Josè Mourinho. Quali saranno le due formazioni titolari all’Olimpico? Scopriamolo passo dopo passo, ora dopo ora, con i principali aggiornamenti e approfondimenti.

LAZIO – Qualche dubbio. Zaccagni e Luis Alberto sono usciti acciaccati dalla sfida col Feyenoord, ma dovrebbero recuperare. Immobile dopo il gol in Champions è favorito su Castellanos. Da valutare Casale, ma Patric sta fornendo buone risposte.

ROMA – Dybala e Lukaku in attacco. Karsdorp e Spinazzola (dovrebbe recuperare) sulle fasce. A centrocampo Cristante, Paredes e uno tra Bove e Aouar, mentre Renato Sanchez dovrebbe partire dalla panchina. Mancini, Llorente e Ndicka in difesa.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Zaccagni 55% – Pedro 45%; Patric 55% – Casale 45%; Immobile 60% – Castellanos 40%

Indisponibili: Casale (in dubbio)

Squalificati: –

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku

Ballottaggi: Spinazzola 60% – Zalewski 40%; Aouar 60% – Bove 40%

Indisponibili: Kumbulla, Abraham, Smalling, Pellegrini (in dubbio)

Squalificati: –