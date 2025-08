Straordinario Charles Leclerc che conquista la pole position in vista della gara di domani in Ungheria: Hamilton 12esimo

Ci sbilanciamo nel dire che questa è la miglior pole position della carriera di Charles Leclerc. In Ungheria, dove non era mai stato in prima fila, Charles confeziona una qualifica perfetta arrivando davanti alle due McLaren di Oscar Piasri secondo e Lando Norris terzo.

Grande risultato anche per Bortoleto che si piazza settimo davanti a Versappen e preceduto da Stroll (6), Alonso (5) e Russell (4). Chiudono la top 10 i due della Racing Bills ovvero Lawson e Hadjar. Fuori in Q2 Lewis Hamilton, l’altra faccia di questo sabato Ferrari, che partirà 12esimo.

Leclerc in estasi: “Sono senza parole”

Lo stesso Charles Leclerc è rimaso allibito dal risultato ottenuto: “Oggi è uno di quei giorni in cui non capisco nulla della F1. È stato difficile passare il Q1, il Q2. Poi nel Q3 le condizioni sono cambiate, le sentivo ed è diventato tutto molto più semplice. Sono senza parole, è probabilmente una delle pole più belle che abbia mai fatto. Qui è fondamentale partire davanti, farò di tutto per difendere il primo posto”.

Ben 4 decimi più lente le due McLaren rispetto a stamattina: il duo Papaya sembrava dover dominare in maniera incontrastata questa qualifica e invece sono costrette agli straordinari domani in gara. Ricordiamo l’appuntamento per le 15:00 direttamente dal circuito di Hungaroring.