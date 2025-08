Sabato di agosto ricco di appuntamenti per lo sport italiano e non solo: ecco dove vedere gli eventi in diretta e tutti le info sugli orari.

Agosto è ufficialmente iniziato e con esso sono cresciuti anche gli appuntamenti sportivi da non perdere. Quest’oggi scenderanno infatti in campo sia la Juventus sia la Lazio per le prime amichevoli della pre-season ma non solo.

Tanti gli appuntamenti per questo sabato 2 agosto: dal calcio alla F1, passando per il volley, il nuoto, il tennis e il basket. Di seguito tutti le info per gli eventi giornalieri.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Sport in tv, in campo la Juventus dalle ore 11:00 e la Lazio in serata ma non solo: il programma

09.00 VOLLEY (Nations League, semifinale) – Italia-Slovenia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

09.00 TIRO A SEGNO (Europei) – Carabina 3 posizioni 300 metri maschile (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

09.00 TUFFI (Mondiali) – Trampolino 3 metri femminile, semifinali (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

10.05 F3 – GP Ungheria, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 CALCIO (amichevole) – Juventus-Reggiana (diretta streaming su DAZN)

11.30 CICLISMO – Classica di San Sebastian (diretta tv su Rai 2 dalle ore 15.15; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 15.15)

11.45 TIRO A SEGNO (Europei) – Carabina 3 posizioni 300 metri femminile (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

12.00 TUFFI (Mondiali) – Trampolino 3 metri femminile, finale (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

12.15 BEACH VOLLEY – Europei, quarti di finale maschili e semifinali femminili (diretta streaming su Euro Volley Tv)

12.30 F1 – GP Ungheria, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 VOLLEY (Nations League, semifinale) – Polonia-Brasile (diretta streaming su VBTV, DAZN)

13.00 NUOTO – Mondiali, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv)

14.00 SNOOKER – Shanghai Masters, semifinali (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.00 GOLF (PGA Tour) – Wyndham Championship, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2 e DAZN dalle ore 19.00; diretta streaming integrale su Discovery+)

14.00 CICLISMO FEMMINILE – Tour de France, ottava tappa: Chambéry – Saint-François Longchamp (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.15 F2 – GP Ungheria, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.25 BMX RACING (Mondiali) – Elite, under 23, juniores maschile/femminile: round 1 e ottavi di finale (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 17.30)

14.30 VOLLEY (Europei U16, semifinale) – Italia-Polonia (diretta streaming sul canale YouTube di Volley Federation of Armenia)

15.00 CALCIO (amichevole) – Lipsia-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

16.00 F1 – GP Ungheria, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 18.30; differita streaming su tv8.it alle ore 18.30)

16.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Belgio, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.00 ATLETICA – Campionati Italiani Assoluti, prima giornata (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 19.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 19.00). Diretta streaming su tv.sportface.it dalle 17.00

17.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Belgio, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.30 BASKET (amichevole) – Polonia-Senegal (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.45 TIRO A VOLO (Europei) – Trap femminile juniores, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

18.00 CALCIO (amichevole) – Roma-Lens (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Premiership scozzese) – Motherwell-Glasgow Rangers (diretta streaming su Como Tv)

18.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Toronto, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 18.30 alle ore 20.00 e dalle ore 22.30; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

18.30 TENNIS – WTA 1000 Montreal, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 18.30 alle ore 20.00 e dalle ore 22.30; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Errani/Paolini vs Krejcikova/Ostapenko (ore 18.30)

19.00 TIRO A VOLO (Europei) – Trap maschile juniores, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

20.00 CALCIO (amichevole) – Galatasaray-Lazio (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (amichevole) – Italia-Islanda (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 BASKET (Europei U18, semifinale) – Italia-Spagna (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

21.30 BASKET FEMMINILE (Europei Under 20) – Italia-Polonia (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)