È ancora giallo sul futuro di Randal Kolo Muani: la Juventus resta a guardare mentre dalla Premier League fanno sul serio.

Non si arrestano le ricerche della Juventus per rafforzare l’attacco, il reparto che più di tutti sta impensierendo Damien Comolli &co. Un nome, i bianconeri, lo avrebbero già, ed è quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese ha già fatto ritorno a Parigi dopo il prestito a Torino, senza tuttavia dimenticare la Vecchia Signora che vorrebbe averlo con sé ancora per molto.

Le qualità dimostrate dal classe 1998 sotto l’ombra della Mole non sono di certo passate inosservate, soprattutto alla luce delle difficoltà offensive. E l’esperienza statunitense non ha fatto altro che dare le conferme alla volontà di una società che, tuttavia, sta incontrando non pochi ostacoli alla permanenza del francese. Il quale ora è corteggiato da due club di Premier League.

Il Tottenham piomba su Kolo Muani: non solo United, la Juventus aspetta (e trema)

Il rebus sul futuro di Kolo Muani continua a non trovare una soluzione. Dopo aver disputato il Mondiale per Club con la Juventus, il francese ha fatto rientro al PSG alla corte di Luis Enrique, in attesa di vedere la fumata bianca fra zebrati e parigini. L’esito positivo, però, tarda ad arrivare – complice una Juve che negli ultimi giorni non sembra aver fatto passi avanti.

Così le altre squadre hanno cominciato a guardare Kolo Muani come possibile rinforzo per la prossima stagione, soprattutto nel massimo campionato inglese. Secondo quanto riportato da Le Parisien, Tottenham e Manchester United sarebbero in pressing per l’attaccante francese, tanto da seguire con attenzione gli sviluppi della trattativa fra PSG e Juventus, che sembrano distanti sull’accordo.

La squadra guidata da Igor Tudor, infatti, propenderebbe per un prestito con clausola di riscatto, mentre i parigini non vedrebbero di buon grado alcuna alternativa ad un trasferimento definitivo – o ad un lauto pagamento anticipato. L’inizio della stagione si avvicina sempre di più e per i bianconeri diventa sempre più urgente trovare una soluzione in attacco: non è da escludere una svolta nelle prossime settimane. Ma per ora non sembrano giungere nuovi segnali incoraggianti.