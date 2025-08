L’Atalanta chiude le porte all’Inter per Lookman, ma l’attaccante non ci sta: il gesto social non lascia alcun dubbio.

Il calciomercato sta procedendo a passi abbastanza piccoli in Serie A, con pochi colpi già messi a segno e molti altri ancora in canna. Fra i tanti nomi che affollano le notizie principali di mercato, c’è quello di un giocatore che avrebbe fatto la sua scelta definitiva sul futuro.

Si tratta di Ademola Lookman, protagonista assoluto di queste calde settimane d’estate. L’attaccante dell’Atalanta, giunto a Bergamo nel 2022, ha dato prova delle sui incredibili qualità sotto porta tanto da aver attratto l’interesse di molti club, fra cui quello della nuova Inter di Cristian Chivu. Sembrava vicino il passaggio alla squadra nerazzurra di Milano, ma la Dea ha chiuso i battenti. Così la risposta del classe 1997 non si è fatta attendere.

L’Atalanta dice no all’Inter: Lookman elimina le foto con la Dea su Instagram

L’accordo fra il giocatore e l’Inter sembra essere cosa certa ormai da diversi giorni. Così la società di Viale della Liberazione ha presentato la sua offerta sul piatto dei bergamaschi, per una cifra di 42 milioni di euro più 3 di bonus. Una proposta prontamente declinata dall’Atalanta, e che non è rimasta prima di conseguenze.

Come riportato da SkySport, nel tardo pomeriggio di quest’oggi Lookman ha eliminato dal proprio profilo Instagram tutte le foto con la maglia dell’Atalanta. E come se non bastasse, sono stati rimossi anche il “segui” all’account ufficiale della squadra bergamasca e la dicitura “giocatore dell’Atalanta” nella biografia. Una vera e propria “damnatio memoriae” dei tempi moderni, che rivela senza troppi giri di parole la posizione del giocatore circa il proprio futuro.

Nel frattempo il nigeriano è alle prese con un problema al polpaccio che da pochi giorni lo sta tenendo parzialmente a riposo. Uno stop che lo obbliga a saltare l’amichevole contro il Lipsia in programma domani – sabato 2 agosto – e che lo aiuta così a recuperare la sua forma ottimale. Un’assenza che, seppur forzata, ha tutto il sapore di un addio che sembra destinato a consumarsi in maniera tutt’altro che serena.