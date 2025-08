L’Inter ha fatto la sua proposta, ma l’Atalanta ha rifiutato poiché non corrisponde alla richiesta. Il calciatore intanto spinge per andarsene

Ademola Lookman è senza dubbio una delle telenovele che maggiormente sta tenendo banco in questo calciomercato estivo. I continui rilanci dei meneghini non hanno mai toccato cifra 50 milioni, quella che l’Atalanta chiede per uno dei suoi migliori calciatori in rosa.

La volontà del calciatore è netta ovvero trasferirsi a Milano, dove può lottare per lo Scudetto e naturalmente guadagnare di più rispetto a quanto guadagnerebbe a Bergamo anche dopo il rinnovo. Insomma, una decisione sia sportiva che economica ma che al momento è in standby.

Lookman si impunta: vuole lasciare Bergamo per l’Inter

Come detto, Lookman vestirà la maglia dell’Inter solo se i meneghini offriranno 50 milioni. In caso contrario, come le parti stanno dimostrando da tempo, nulla sarà mosso. Per quanto Ademola voglia cambiare squadra, il suo contratto fino al 2027 non è una buona notizia per il nigeriano.

Secondo Orazio Accomando, l’Inter si prenderà 48 ore per decidere se effettuare l’ennesimo rilancio, stavolta probabilmente definitivo, oppure alzare bandiera bianca e mollare la presa per il Pallone d’oro africano. Ad oggi l’Inter non sarebbe nemmeno intenzionata a pensare ad un piano B poiché completamente concentrata su Lookman.

Intanto il calciatore ha smesso di seguire l’Atalanta su Instagram e ha tolto tutte le foto che lo ritraevano in maglia orobica. Una protesta che di base non cambia la sostanza, ma che nell’epoca dei social è probabilmente la maggiore dimostrazione di quanto sia contrariato l’esterno offensivo della Dea.