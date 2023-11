Probabili formazioni Juventus-Cagliari: dodicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari, match della dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Da una parte i bianconeri in lotta per lo scudetto, dall’altra i sardi che sono in corsa per la salvezza. Chi riuscirà ad avere la meglio? Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, ma anche con gli approfondimenti: pagelle, moviola e parole dei protagonisti. Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Allegri e Ranieri.

QUI JUVENTUS – Miretti titolare, McKennie dirottato a destra, davanti Chiesa e Kean con Vlahovic e Milik pronti dalla panchina.

QUI CAGLIARI – Ranieri si tiene ancora la carta Pavoletti dalla panchina e propone Lapadula, rientrato dopo il lungo infortunio, in coppia con Luvumbo.

Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Cambiaso, Kostic; Kean, Chiesa

Ballottaggi: Kean 55% – Vlahovic 45%

Indisponibili: De Sciglio, Alex Sandro, Danilo

Squalificati: Fagioli, Rabiot

Cagliari (4-4-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Jankto, Makoumbou, Prati, Azzi; Luvumbo, Lapadula

Ballottaggi: Lapadula 55% – Oristanio 45%

Indisponibili: Rog, Nandez

Squalificati: –