Probabili formazioni Udinese-Atalanta: dodicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Udinese-Atalanta, match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Prima della sosta, i friulani vogliono ottenere un’altra vittoria per raddrizzare ulteriormente la classifica, mentre la Dea, reduce da un ko, non può permettersi un altro passo falso. Al Bluenergy Stadium ci si attende spettacolo in una partita tra formazioni fisiche ma di qualità. Sportface.it vi terrà compagnia nel pre e nel post gara con pagelle, interviste e quant’altro, per il momento ecco le possibili scelte dei due allenatori, Gabriele Cioffi e Gian Piero Gasperini.

UDINESE – Coppia d’attacco ancora formata da Pereyra a supporto di Success, Lucca e la sua fisicità dalla panchina. Ebosele e Zemura sulle fasce, in mezzo al cmapo Samardzic, Walace e Lovric. Cioffi fa i conti con la squalifica di Kabasele e schiera Ferreira.

ATALANTA – Out De Ketelaere, allora coppia d’attacco obbligata Lookman-Scamacca. Zappacosta torna ma a sinistra al posto di Ruggeri, Hateboer confermato a destra.

Le probabili formazioni di Udinese-Atalanta

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ferreira; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra; Success

Ballottaggi: Zemura 55% – Kamara 45%, Success 55% – Lucca 45%

Indisponibili: Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Brenner, Vivaldo, Kristensen

Squalificati: Kabasele

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Bakker, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Lookman, Scamacca

Ballottaggi: Zappacosta 60% – Hateboer 40%

Indisponibili: El Bilal Tourè, Palomino, Scalvini, De Ketelaere, Ruggeri

Squalificati: –