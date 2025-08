L’Italia maschiale ha battuto anche la Slovenia ed è così approdata in finale di Nations League: gli azzurri volano in finale a Ningbo.

L’Italia del volley maschile hanno giocato un match con pochissime sbavature quest’oggi al Beilun Sport and Arts Centre di Ningbo in Cina e hanno così staccato il pass per la finale della Nations League.

Gli azzurri si sono così imposti per 3-1 (con i punteggi di: 25-22, 22-25, 25-21, 25-18) sulla Slovenia e ancora una volta hanno regalato una grande soddisfazione al Paese e al coach Ferdinando De Giorgi. Domenica 3 agosto, la squadra azzurra se la vedrà perciò con una tra il Brasile o la Polonia, altre semifinaliste della competizione.

Nations League, neanche la Slovenia ferma l’Italia: è finale per la squadra maschile

Prima, pochi giorni fa, il terzo titolo in quattro anni della Nazionale Italiana femminile; ora una grande possibilità per l’Italia maschile che ha conquistato una finale storica dopo i quarti posti del 2022 e del 2023.

Sarà perciò sicuramente podio per gli azzurri che comunque domani – domenica 3 agosto – si giocheranno il tutto per tutto in campo contro l’altra semifinalista. Tutto il Paese farà il tifo per i suoi ragazzi: il sogno è ora a un passo.