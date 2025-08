Prima italiana a disputare la gara regina dei Mondiali, di seguito riportata la gara e le parole di Sara Curtis.

Per la prima volta, oggi, nella finale dei 100 stile libero ha gareggiato un’italiana: la giovanissima Sara Curtis.

Senza paura Sara ha affrontato la gara al suo massimo delle possibilità, tuffandosi in acqua con uno stacco che si può definire quasi da record e restando al secondo posto dopo la prima vasca. È rimasta in linea tra le migliori fino a metà della seconda vasca.

Le avversarie, poi, hanno messo il turbo e lei ha chiuso in 53”41: ottavo posto, ultima della serie. Risultato che non le rende, però, giustizia soprattutto per la crescita che ha avuto. In ogni caso, grazie a lei, per la prima volta nella storia del nuoto italiano, un’azzurra è riuscita ad accedere alla finale.

Oro all’olandese volante Steenbergen in 52”56, argento all’australiana O’Callaghan in 52”67, terza la statunitense Huske in 52”89.

Le parole di Sara Curtis

Intervistata da Elisabetta Caporale per la Rai, la giovane promessa italiana Sara Curtis si è lasciata andare a lacrime di commozione. Di seguito riportate le sue parole

“È stato un percorso lungo e impegnativo, è già un successo essere qui. La medaglia non era impossibile, l’occasione c’era, ne sono consapevole, ma fa parte della crescita. Posso solo dire che continuo a lavorare sodo, a pensare che una finale del genere viverla in acqua sia meglio che viverla dagli spalti. Ho dato tutto, ho realizzato un sogno, sono contenta così”

Ha concluso l’intervista ammettendo di aver avuto un po’ di tensione prima della gara, ma giura di averla vissuta al meglio.