Battocletti nei 5000 e Diaz nel triplo tra le stelle in gara. Attesa per le finali dei 100 metri. Diretta su RaiSport dalle 19 e in streaming dalle 17.

La grande atletica italiana torna protagonista con i Campionati Assoluti di Caorle 2025, al via sabato 2 agosto dalle ore 17. Saranno 12 i titoli tricolori in palio nella giornata inaugurale dell’evento, che si concluderà domenica con l’assegnazione di altri 28 titoli.

Occhi puntati su Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), medaglia d’argento nei 10.000 alle Olimpiadi di Parigi, che correrà i 5000 metri, e sul bronzo olimpico del triplo Andy Diaz (Fiamme Gialle), pronto a infiammare la pedana. Attesissime anche le batterie e finali dei 100 metri: tra le donne Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) è la favorita, mentre in campo maschile sarà bagarre tra Fausto Desalu (Fiamme Gialle) ed Eric Marek (Esercito), entrambi in gran forma.

In programma anche le gare con Elisa Molinarolo (Fiamme Oro) nell’asta, Daisy Osakue (Fiamme Gialle) nel disco, Pietro Arese (Fiamme Gialle) nei 5000 metri maschili, ed Erika Saraceni (Bracco Atletica) nel triplo. Si assegneranno inoltre i titoli nel martello e giavellotto maschili, oltre alle staffette 4×100 uomini e donne.

Spazio anche alle batterie di 400, 800 e 400 ostacoli, che qualificheranno alle finali della domenica.

Diretta TV su RaiSport dalle 19 alle 22.

Streaming gratuito dalle 17 su atleticaitaliana.tv e sull’app SportFace.

Biglietti in vendita su TicketOne:

Tribuna Olimpia (coperta): 25 euro + prevendita

Tribuna Parco (scoperta): 15 euro + prevendita

Per programma completo, iscritti e tutte le info: FIDAL.it