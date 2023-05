Playoff Serie A1 2022/2023 basket: tutti i live delle partite

I playoff della Serie A1 2022/2023 di basket stanno finalmente per prendere il via; ecco quindi tutti i link con le dirette testuali di Sportface.it. Da qui, infatti, verranno attivati, di volta in volta, in link per accedere alle nostre dirette testuali, dove vi racconteremo tutte le partite di questa fase, dai quarti alla finale che assegnerà il titolo.

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

PROGRAMMA E TV PLAYOFF

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

REGOLAMENTO CAMPIONATO

QUARTI DI FINALE

Gara-1

Sabato 13 maggio

EA7 Emporio Armani Milano – Carpegna Prosciutto Pesaro – SEGUI IL LIVE TESTUALE

Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari – SEGUI IL LIVE TESTUALE

Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi – SEGUI IL LIVE TESTUALE

Domenica 14 maggio

Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino

Gara-2

Lunedì 15 maggio

EA7 Emporio Armani Milano – Carpegna Prosciutto Pesaro

Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari

Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi

Martedì 16 maggio

Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino

Gara-3

Giovedì 18 maggio

Carpegna Prosciutto Pesaro – EA7 Emporio Armani Milano

Banco di Sardegna Sassari – Umana Reyer Venezia

Venerdì 19 maggio

Happy Casa Brindisi – Virtus Segafredo Bologna

Dolomiti Energia Trentino – Bertram Yachts Derthona Tortona