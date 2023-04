Basket, Serie A1 femminile 2022/2023: tabellone e accoppiamenti playoff

Il tabellone e gli accoppiamenti della Serie A1 femminile 2022/2023 di basket. Terminata la regular season, prosegue la caccia all’ambito titolo nazionale: a sfidarsi, come di consueto, sono le migliori otto squadre, con gli accoppiamenti definiti secondo l’ordine in questo modo: 1°-8°, 2°-7°, 3°-6°, 4°-5°. Si parte quindi dai quarti di finale, che quest’anno cambiano formula: non si gioca su andata e ritorno, ma in una serie al meglio di tre. Allo stesso modo si giocheranno, poi, semifinali e finale.

TABELLONE PLAYOFF SERIE A1 BASKET FEMMINILE 2022/2023

QUARTI DI FINALE

Quarto di finale 1 – (1) Virtus Segafredo Bologna – (8) Parking Graf Crema

Quarto di finale 2 – (4) Banco di Sardegna Dinamo Sassari – (5) Allianz Geas Sesto San Giovanni

Quarto di finale 3 – (2) Famila Wuber Schio – (7) La Molisana Magnolia Campobasso

Quarto di finale 4 – (3) Umana Reyer Venezia – (6) Passalacqua Ragusa

SEMIFINALI

Semifinale 1 – Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2

Semifinale 2 – Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4

FINALE

Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2