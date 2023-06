LIVE – Musetti-Rune, quarti di finale Atp Queen’s 2023: RISULTATO IN DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Rune, incontro valevole per i quarti di finale dell’ATP 500 del Queen’s 2023, in programma dal 19 al 25 giugno. Due belle vittorie per il carrarino sull’erba del torneo londinese, dove ha battuto prima la wild card Choinski e poi il coetaneo Ben Shelton, che alle sue prime partite sulla superficie ha dimostrato di avere le potenzialità per diventare un giocatore valido anche su questi campi. Per Rune un percorso netto, senza cedere alcun set nei due incontri vinti contro Maxime Cressy e Ryan Peniston. Il match sarà il secondo in ordine cronologico dalle ore 13:00 italiane (le 12:00 inglesi) e potrete seguire il live offerto da Sportface, che garantirà aggiornamenti in tempo reale.

LIVE MUSETTI-RUNE