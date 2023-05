LIVE – Pesaro-Olimpia Milano 80-94, playoff Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Pesaro-Olimpia Milano, sfida valida come gara-4 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Dopo aver vinto, e con una certa “facilità”, le prime due partite, i meneghini si sono fatti sorprendere in gara-3, dove la formazione di coach Repesa, davanti al proprio pubblico, ha trovato una prestazione di livello per tenere viva la serie, e spera ora di replicare in questo nuovo impegno. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 20 maggio sul parquet della Vitrifrigo Arena, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

PESARO-OLIMPIA MILANO

FINE QUARTO QUARTO

35′ – Resta lontana Pesaro, 62-83.

31′ – Parte forte Milano, 54-76.

FINE TERZO QUARTO

28′ – Sempre avanti l’Olimpia, 48-67.

25′ – Milano deve controllare il vantaggio, 46-64.

21′ – Si riparte, 42-60.

FINE SECONDO QUARTO

18′ – Pesaro sotto i 10 punti di svantaggio, 37-46.

15′ – Bonus esaurito per Pesaro.

14′ – SI avvicina a piccoli passi Pesaro, 27-37.

14′ – Buon inizio di quarto di Pesaro e timeout Messina.

11′ – Milano doppia Pesaro, 17-34.

FINE PRIMO QUARTO

6′ – Scatenato Shields, 10-19.

2′ – Troppa libertà per l’Olimpia, 3-11.

2′ – Parte forte Milano, 0-5.

1′ – Si parte.