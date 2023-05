LIVE – Olimpia Milano-Pesaro, playoff Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Olimpia Milano-Pesaro, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Gli uomini di coach Messina sono partiti con il piede giusto nella serie, imponendosi in gara-1 al termine di una buonissima prestazione, culminata con il 94-68 finale. Ma la formazione di coach Repesa vorrà certamente scendere in campo con un piglio diverso, provando anche il colpo esterno in attesa del cambio di campo: ci si aspetta, quindi, un’altra partita di alto livello. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di lunedì 15 maggio sul parquet del Mediolanum Forum, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

PROGRAMMA E TV PLAYOFF

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

REGOLAMENTO CAMPIONATO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

OLIMPIA MILANO-PESARO