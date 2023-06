LIVE – Virtus Bologna-Olimpia Milano 80-80, gara-4 finale playoff Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, sfida valida come gara-4 della finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Dopo le prime due vittorie dell’Olimpia al Forum di Assago, nel cambio di campo gli uomini di coach Scariolo son riusciti a imporsi, accorciando le distanze anche grazie a una partita negativa dei meneghini, molto imprecisi al tiro. Ora le Vu Nere cercheranno di aggiudicarsi anche questa seconda sfida in casa, così da pareggiare i conti in vista del nuovo cambio di campo. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 16 giugno sul parquet della Segafredo Arena, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

IL PROGRAMMA DELLA SERIE

RISULTATI PLAYOFF

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

PROGRAMMA E TV PLAYOFF

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

REGOLAMENTO CAMPIONATO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO 80-80

47′ – Cambia il risultato, non la sostanza: 84-84.

45′ – Si chiude in pareggio anche il primo over time: 80 pari.

44′ – Doppio tiro libero di Bologna: 80 pari.

44′ – Ultimo minuto, Milano vede la vittoria.

43′ – Ora è Milano a portarsi in vantaggio, per la prima volta in questa gara: 78-80.

41′ – Continua l’equilibrio: 78 pari.

40′ – Si chiudono qui i tempi regolamentari: 76 pari, si andrà all’over time.

39′ – PAREGGIO!!! 76 PARI, 17 SECONDI AL TERMINE.

39′ – 76-73, distanza quasi minima.

39′ – Ultimi 60 secondi. 76-70.

37′ – Hackett si mette Bologna sulle spalle: 74-65.

36′ – Tutto riaperto, Milano si fa pesantemente sotto: 69-65.

34′ – Si sveglia Milano con Ricci: 69-61.

32′ – Ormai Bologna è scappata via, e si aspetta solo la fine del match: 67-52.

30′ – Si chiude il terzo quarto ed inizia subito il quarto ed ultimo: Bologna ancora avanti 60-47.

29′ – Doppio tiro libero di Mickey: 56-47.

27′ – Ancora Pajola, questa volta da 3: 53-45.

25′ – Pajola allunga e tiene lontano Milano: 48-39. Ospiti però che si fanno sotto.

23′ – Tiro libero di Datome: 46-34.

21′ – Si riparte, inizia ora il terzo quarto.

20′ – Metà gara, squadre negli spogliatoi: comanda Bologna su Milano per 40-31.

19′ – Ultimo giro d’orologio, poi sarà intervallo lungo: 38-26.

17′ – Napier riavvicina Milano: 33-21.

15′ – 28-17, time out per i padroni di casa.

14′ – La mette Jaiteh, e Bologna scappa via: 28-14. Milanesi “raddoppiati”.

12′ – Passati altri 120 secondi, non cambia però il parziale.

10′ – Si chiude qui la prima frazione: Bologna avanti 24-14.

8′ – Scappa via Bologna: 18-10.

6′ – Equilibrio in campo: 10 pari.

4′ – Non mollano gli ospiti: 7-5.

2′ – Subito padroni di casa in vantaggio con Mickey: 2-0.

1′ – Partiti, al via il match tra Bologna e Milano.