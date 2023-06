LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara-7 finale playoff Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Olimpia Milano-Virtus Bologna, sfida valida come gara-7 della finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Ci siamo, per la quarta volta nella storia, la serie che assegna lo scudetto arriva al settimo appuntamento, quello decisivo. La formazione di coach Scariolo si è infatti imposta, e con ampio margine, in gara-6, riportando nuovamente tutto in parità. Ora, gli ultimi 40 minuti della stagione, con i meneghini che erano già arrivati a una gara-7 nel 2014 vincendo contro Siena. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 23 giugno sul parquet del Mediolanum Forum di Assago, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

