LIVE – Tortona-Trento 84-81, playoff Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Tortona-Trento, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket. Le due formazioni hanno dato vita a una gara-1 di alto livello, e soprattutto emozionante, risolta a pochissimi secondi dalla fine da un canestro di Christon, a rendere vano il tentativo di rimonta degli uomini di coach Molin. Ma se queste sono le premesse, allora ci sono tutti gli ingredienti per assistere a un prosieguo della serie memorabile. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di martedì 16 maggio sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

TORTONA-TRENTO 84-81

FINE QUARTO QUARTO

40′ – 40 secondi e palla a Trento, 82-75.

38′ – Sopra di 7 Tortona, 79-72.

35′ – Prova a rimanere attaccata Trento.

32′ – Sempre avanti Tortona.

FINE TERZO QUARTO

26′ – Tortona riprende margine, 57-46.

23′ – Resta a contatto Trento, 45-42.

21′ – Si riparte.

FINE SECONDO QUARTO

18′ – Massimo vantaggio per i padroni di casa, 35-28.

17′ – Meglio Tortona in questa fase, 31-28.

14′ – Si lotta punto a punto, 27-26.

FINE PRIMO QUARTO

9′ – Sorpasso Tortona, 13-11.

8′ – Si avvicina Tortona, 10-11.

5′ – Sempre avanti Trento, 7-11.

2′ – Buon inizio di Trento, 2-5.

1′ – Si parte.