Sanremo 2023: calendario, programma, date, orari e tv

Tutto pronto per Sanremo 2023, il Festival della Canzone Italiana giunto alla sua settantatreesima edizione: ecco tutte le informazioni sul calendario, il programma, le date, gli orari e la diretta tv dell’appuntamento canoro del teatro Ariston. Nella città dei fiori torna la competizione che quest’anno è allargata addirittura a 28 artisti, 25 big e 3 che li hanno raggiunti da Sanremo Giovani. Sarà ancora una volta Amadeus a condurre questa edizione, che prenderà il via martedì 7 febbraio e si chiuderà sabato 11 con la grande finale in cui sarà decretato il vincitore. Diretta tv ogni sera dalle ore 20.35 su Rai Uno, diretta streaming su Rai Play.

SANREMO 2023, CANTANTI IN GARA

SANREMO 2023, I TITOLI DELLE CANZONI

Le date e la scaletta

Si parte, come detto, martedì 7 febbraio. Insieme ad Amadeus, come di consueto, ci sarà Gianni Morandi per tutta questa edizione, in più in questa serata la co-conduttrice femminile è Chiara Ferragni. E’ prevista l’interpretazione ed esecuzione di 14 canzoni in gara, che saranno votate dalla giuria della carta stampata e tv, dalla giuria delle radio, dalla giuria del web e il voto combinato concorrerà a una prima classifica di serata limitata alla metà delle canzoni dunque.

Mercoledì 8 febbraio, con Francesca Fagnani come co-conduttrice, stessa modalità: si sentiranno le altre 14 canzoni, le modalità di voto sono identiche e si mostrerà prima la classifica dei 14 brani della seconda serata, poi la classifica combinata di tutte le 28 canzoni in gara. Giovedì 9 febbraio la co-conduttrice sarà la pallavolista Paola Egonu e sentiremo tutte e 28 le canzoni in gara, questa volta però il voto è affidato a giuria demoscopica all’Ariston e al televoto: apprenderemo infine la classifica.

Venerdì 10 febbraio è la serata delle Cover: co-conduttrice Chiara Francini, sentiremo 28 esibizioni degli artisti in gara che porteranno anche un ospite sul palco. Votano televoto, stampa-tv-radio-web e demoscopica, a fine serata la classifica di questa speciale serata. Infine, sabato 11 febbraio andremo a conoscere il vincitore: torna Chiara Ferragni ad affiancare Morandi e Amadeus, sentiremo ancora le 28 canzoni e saranno votate solo col televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute e quelle delle serate precedenti concorrono alla classifica finale, i primi tre in ordine sparso approdano alla finalissima. Nuova esibizione, televoto che fa media con i voti di stampa-tv-radio-web e demoscopica, ed ecco che si conosceranno podio e vincitore.