A che ora Amadeus leggerà la lettera di Zelensky stasera a Sanremo 2023? Orario preciso

A che ora Amadeus leggerà la lettera del presidente dell’Ucraina Vlodymyr Zelensky a Sanremo 2023 stasera? Scopriamolo insieme con l’indicazione sull’orario preciso in cui avverrà uno dei momenti più divisivi di questa edizione del Festival, l’appuntamento con le parole del premier ucraino. Non parlerà in video con la sua viva voce, ma ha mandato un messaggio al conduttore che lo leggerà all’Ariston. Il momento, che sarà molto solenne e toccante, avverrà sabato 11 febbraio, alle ore 01.52 di notte, così come comunicato nella scaletta ufficiale della Rai dell’ultima puntata della kermesse.