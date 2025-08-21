Gli azzurri confermano il trionfo del 2024 e si ripetono a New York: 6-3 5-7 10-6 in finale contro due top del singolare mondiale.

Sara Errani e Andrea Vavassori riscrivono la storia del tennis azzurro. Sul cemento del Flushing Meadows Park, i due italiani hanno conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto agli Us Open, ultimo Slam della stagione.

In finale, la coppia tricolore ha superato con il punteggio di 6-3 5-7 10-6 il duo formato dalla numero 1 del mondo Iga Swiatek e dal norvegese Casper Ruud, protagonisti abituali dei tabelloni di singolare. Un successo che conferma l’intesa speciale tra la veterana emiliana e il piemontese, già campioni nell’edizione 2024.

La notte italiana di New York è stata trionfale per gli azzurri, che in semifinale avevano eliminato gli statunitensi Danielle Collins e Christian Harrison con un doppio 4-2. Dall’altra parte del tabellone, Swiatek e Ruud si erano guadagnati l’atto conclusivo battendo Jessica Pegula e Jack Draper 3-5 5-3 10-8.

Le parole dei protagonisti

Emozionato Andrea Vavassori:

“In questi due anni abbiamo fatto qualcosa di straordinario. In doppio maschile ho fatto ottime cose con Simone Bolelli, ma giocare con te, Sara, è eccezionale. Grazie a tutto il nostro team e a chi ha fatto il tifo per noi, qui e davanti alla tv. È importante che il doppio abbia più visibilità anche in futuro: questo torneo lo ha dimostrato”.

Sara Errani ha ricambiato con un sorriso:

“Andrea, sei troppo forte. Con te mi diverto molto, condividere questi momenti è speciale. Grazie al nostro team e ai tifosi che ci hanno supportato fino a tarda notte. È incredibile giocare davanti a voi e sentire l’affetto di tutti gli italiani”.

Sportivi anche gli avversari. Swiatek ha riconosciuto il valore degli azzurri:

“Siete due grandissimi giocatori di doppio, ci avete mostrato la vostra forza. Per me, che di solito mi concentro sul singolare, è stata un’esperienza arricchente”.

Ruud ha aggiunto:

“Sapevamo che eravate i favoriti e ci avete dimostrato perché. Grazie Iga per avermi chiesto di giocare insieme, è stata una bella esperienza. Ora ci concentriamo sul singolare”.