FantaSanremo 2023, come vedere la classifica: punteggi e regolamento, come funziona

Tutto pronto per la nuova edizione del FantaSanremo, il gioco che consente agli appassionati di Sanremo 2023 di sfidarsi in un gioco divertente e coinvolgente in cui ciascun giocatore sceglie cinque artisti tra quelli in gara e nomina un capitano, sfidando tutta Italia o una lega privata creata insieme agli amici. Andiamo allora a scoprire come vedere la classifica, come funziona con l’assegnazione dei punteggi e il regolamento complessivo. Per quanto riguarda la classifica, sarà possibile consultarla all’interno del sito ufficiale, che linkiamo di seguito, all’interno della lega alla quale si partecipa, ovviamente una volta terminata la prima serata quando cominceranno a essere assegnati i primi punteggi.

SANREMO 2023, PRIMA SERATA IN TV

REGOLAMENTO SANREMO 2023

SANREMO 2023, SCALETTA PRIMA SERATA

ORDINE DI USCITA CANTANTI SANREMO

SANREMO 2023, QUANTO GUADAGNA AMADEUS

SANREMO 2023, QUANTO GUADAGNA CHIARA FERRAGNI

MONTEPREMI SANREMO 2023

FANTASANREMO, REGOLAMENTO E BONUS-MALUS

Regolamento e classifica FantaSanremo 2023

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, in cui ci sono tutte le informazioni su classifica, punteggi, regolamento e su come funziona il gioco, ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi (punti, crediti) per acquistare 5 degli artisti in gara, ognuno di loro viene quotato dagli organizzatori con un diverso numero di baudi in base all’importanza strategica dell’artista. È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro. Per quanto riguarda bonus e malus, questi si applicano agli artisti a partire dal primo minuto del Festival di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale. I bonus e i malus dell’ultima puntata dell’artista nominato capitano verranno raddoppiati.

L’artista che indosserà il “braccialetto Jolly” raddoppierà i punti ottenuti dal suo piazzamento in classifica o annullerà i malus derivanti da esso. Il braccialetto può essere utilizzato una sola volta in una qualsiasi delle serate del Festival a eccezione della finale. Qualora il braccialetto venisse indossato nella prima serata saranno applicati gli effetti del Jolly alla classifica della seconda serata. Nella serata delle cover sarà considerato valido, al fine dell’assegnazione di bonus e malus relativi all’artista in gara, anche tutto ciò che riguarda gli eventuali ospiti annunciati che si esibiranno insieme all’artista stesso. Come è ovvio che sia, vince chi, terminata l’ultima puntata di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti.

Veniamo ai bonus e ai malus: in basso troverete il link completo con tutti i bonus, alcuni di questi ironici e simpatici, di seguito invece vi proponiamo soltanto quelli relativi alla classifica finale. Bonus posizioni in classifica: 1° classificato +100 pt, 2° classificato +70 pt, 3° classificato +50 pt, 4° classificato +40 pt, 5° classificato +36 pt, 6° classificato +32 pt, 7° classificato +28 pt, 8° classificato +24 pt, 9° classificato +20 pt, 10° classificato +16 pt, 11° classificato +12 pt, 12° classificato +10 pt, 13° classificato +8 pt, 14° classificato +6 pt, 15° classificato +4 pt, 16° classificato +2 pt, 17° classificato 0 pt, 18° classificato -2 pt, 19° classificato -4 pt, 20° classificato -6 pt, 21° classificato -8 pt, 22° classificato -10 pt, 23° classificato -12 pt, 24° classificato -14 pt, 25° classificato -16 pt, 26° classificato -18 pt, 27° classificato -20 pt, 28° classificato +50 pt.