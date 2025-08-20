Champions League, si chiudono i play-off d’andata: tutti i risultati delle gare di ieri e oggi.

In questi giorni è tornata la Champions League con tutte le gare preliminari necessarie alla creazione della lista delle 36 squadre pronte alla competizione. Per i maxi gironi bisogna attendere dunque ancora un pò, con i sorteggi fissati al prossimo 28 agosto a Montecarlo. Il calendario delle partite – con date e orari di inizio – verrà invece comunicato entro sabato 30 agosto.

Quali squadre incontreranno le quattro italiane (Napoli, Inter, Atalanta e Juventus) chiamate a prendere parte alla più importante competizione calcistica europea? È ancora un pò presto per scoprirlo, visto che alcune squadre sono impegnate in campo per partecipare all’edizione.

Play-off Champions League: i risultati

Nella serata di ieri sono andati in onda i primi tre appuntamenti validi per i play-off di Champions League. Il Pafos guidato da Juan Carlos Carcedo ha battuto di misura la Stella Rossa – attualmente prima a bottino pieno nel campionato serbo. Vittorie anche per Brugge e Qarabag, che fanno il tris rispettivamente a Rangers e Ferencvaros.

La serata di oggi, invece, ha visto come protagoniste ben quattro sfide. Ben tre partite su quattro non vanno oltre il pari, mentre ad aggiudicarsi l’unica vittoria odierna è il Bodo/Glimt che, insaziabile, ne rifila 5 allo Sturm Graz. Da segnalare anche due espulsioni, Jonas Adjetey per il Basilea e Florentino Luis per il Benfica, capaci di condizionare il risultato finale.

Tutti i risultati dell’andata dei play-off:

Stella Rossa 1 – Pafos 2

Rangers 1 – Club Brugge 3

Ferencvaros 1 – Qarabag FK 3

Basilea 1 – Copenaghen 1

Celtic 0 – Kairat 0

Bodo/Glimt 5 – SK Sturm Graz o

Fenerbahce 0 – Benfica 0