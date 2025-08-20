Champions League, è tempo di play-off: tutti i risultati dell’andata
Champions League, si chiudono i play-off d’andata: tutti i risultati delle gare di ieri e oggi.
In questi giorni è tornata la Champions League con tutte le gare preliminari necessarie alla creazione della lista delle 36 squadre pronte alla competizione. Per i maxi gironi bisogna attendere dunque ancora un pò, con i sorteggi fissati al prossimo 28 agosto a Montecarlo. Il calendario delle partite – con date e orari di inizio – verrà invece comunicato entro sabato 30 agosto.
Quali squadre incontreranno le quattro italiane (Napoli, Inter, Atalanta e Juventus) chiamate a prendere parte alla più importante competizione calcistica europea? È ancora un pò presto per scoprirlo, visto che alcune squadre sono impegnate in campo per partecipare all’edizione.
Play-off Champions League: i risultati
Nella serata di ieri sono andati in onda i primi tre appuntamenti validi per i play-off di Champions League. Il Pafos guidato da Juan Carlos Carcedo ha battuto di misura la Stella Rossa – attualmente prima a bottino pieno nel campionato serbo. Vittorie anche per Brugge e Qarabag, che fanno il tris rispettivamente a Rangers e Ferencvaros.
La serata di oggi, invece, ha visto come protagoniste ben quattro sfide. Ben tre partite su quattro non vanno oltre il pari, mentre ad aggiudicarsi l’unica vittoria odierna è il Bodo/Glimt che, insaziabile, ne rifila 5 allo Sturm Graz. Da segnalare anche due espulsioni, Jonas Adjetey per il Basilea e Florentino Luis per il Benfica, capaci di condizionare il risultato finale.
Tutti i risultati dell’andata dei play-off:
Stella Rossa 1 – Pafos 2
Rangers 1 – Club Brugge 3
Ferencvaros 1 – Qarabag FK 3
Basilea 1 – Copenaghen 1
Celtic 0 – Kairat 0
Bodo/Glimt 5 – SK Sturm Graz o
Fenerbahce 0 – Benfica 0