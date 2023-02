Sanremo 2023, prima serata stasera in tv: ospiti, programma, orario e streaming

di Redazione 264

Il giorno della prima serata di Sanremo 2023 è arrivato. Si parte stasera, martedì 7 febbraio alle 20:40 su Rai1 mentre la fine dello spettacolo è prevista per le 23:55. Occhi puntati su Chiara Ferragni in veste di co-conduttrice (tornerà anche nell’ultima serata), insieme ad Amadeus e Gianni Morandi. Previsto un monologo dell’influencer più famosa d’Italia, ma l’attenzione del paese è sui primi 14 cantanti in gara. Tra gli ospiti ci sono i Pooh, Mahmood e Blanco, vincitori del Sanremo 2022 con Brividi, e l’attrice Elena Sofia Ricci. La trasmissione potrà essere seguita su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

