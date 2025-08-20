Supercoppa Saudita, svelata l’avversaria di Cristiano Ronaldo e compagni: sabato l’attesa finale del torneo

Cristiano Ronaldo e il suo Al-Nassr hanno ipotecato la finale di Supercoppa Saudita in programma il prossimo sabato 23 agosto. Malgrado l’espulsione di Sadio Mané nella prima mezz’ora, la compagine del portoghese è comunque riuscita a strappare il pass grazie al gol del nuovo arrivato João Félix nella ripresa.

Il 2 a 1 finale dell’Al-Nassr all’Al-Ittihad ha definito una delle due contendenti per il trofeo. La seconda semifinale ha anche deciso quale sarà l’avversaria che proverà a strappare a Cristiano Ronaldo l’occasione di aggiungere un altro trofeo al suo cospicuo bottino di vittorie.

Supercoppa Saudita, è tempo di finale: l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo prima finalista

La vittoria dell’Al-Nassr sull’Al-Ittihad non è stata una passeggiata. L’avversaria di Cristiano Ronaldo e compagni ha avuto la superiorità numerica per quasi tutto il match grazie all’espulsione di Sadio Mané, avvenuta al 25′ dopo che questi aveva sbloccato la partita al 10′. Dopo il vantaggio dell’Al-Nassr è stata immediata la reazione dell’Al-Ittihad, che è riuscito a pareggiare i conti grazie Steven Bergwijn al 16′, qualche minuto prima dell’espulsione.

Pur avendo l’uomo in più, l’Al-Ittahad non ha sfondato: la difesa ben piazzata dell’Al-Nassr non ha avuto segni di cedimento. La squadra di Cristiano Ronaldo è invece stata bravissima a concretizzare il gol del raddoppio che ha deciso il match: il nuovo acquisto João Félix ha chiuso i conti al 61′.

L’esito della prima semifinale ha permesso all’Al-Nassr di guardare con grande curiosità la seconda, che si è giocata proprio oggi.

Anche la seconda finalista ha un po’ di Serie A: passa l’Al-Ahli di Kessié

Cristiano Ronaldo è una vecchia conoscenza del nostro campionato, dove ha lasciato il segno pur avendo a disposizione poco tempo. Anche la seconda finalista ha schierato una vecchia conoscenza di Serie A che ha deciso, in parte, le sorti del match. L’Al-Ahli conta Franck Kessié tra i suoi calciatori, e quest’ultimo è stato colui che ha indirizzato la gara.

Il roboante 5 a 1 dell’Al-Ahli è frutto di una partita cominciata in salita e finita più che in discesa. L’Al-Qadisiya ha aperto le marcature, ma ha poi incassato cinque gol a partire da Franck Kessié, autore di una personale doppietta. Anche l’Al-Qadisiya ha giocato buona parte del match con un uomo in meno, ma il passivo incassato è stato decisamente superiore.

Al-Nassr e Al-Ahli si sfideranno per la Supercoppa Saudita e vi arriveranno dopo due match dal medesimo esito, ma dagli sviluppi opposti: una vittoria sofferta e in minoranza per i primi, una vittoria a suon di gol per i secondi.