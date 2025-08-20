Gli Azzurri di Pozzecco chiudono la preparazione agli Europei di Basket 2025 con due sfide di lusso ad Atene. Gallinari rientra in gruppo, Fontecchio e Spissu inseguono traguardi personali.

Gli Azzurri sono ad Atene per il tradizionale Torneo dell’Acropoli, giunto alla sua 34ª edizione. Domani (ore 19.00 italiane, diretta Sky Sport Basket, Now e Courtside 1891) la sfida con la Lettonia di coach Luca Banchi, mentre venerdì 22 agosto, sempre alle 19.00, l’Italia incrocerà i padroni di casa della Grecia all’OAKA, tempio del basket europeo intitolato a Nikos Galis.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Per coach Gianmarco Pozzecco, che festeggerà la panchina numero 50 in Nazionale, sarà l’ultimo banco di prova prima dell’Europeo di Cipro. Traguardi anche per Simone Fontecchio (50ª gara in azzurro) e Marco Spissu, a due punti dai 500 personali.

Rientra in gruppo Danilo Gallinari, che insieme a Darius Thompson completa quasi definitivamente il roster, mentre a lasciare il gruppo sono stati Luca Severini e Stefano Tonut.

La Grecia di Spanoulis, che oggi riabbraccia Giannis Antetokounmpo, arriva da due vittorie (Belgio e Montenegro) e due sconfitte (Serbia e Israele), mentre la Lettonia ha appena battuto la Slovenia dopo il ko con la Lituania.

L’Italia, alla 21ª partecipazione al torneo, vanta quattro vittorie (1997, 2001, 2011, 2023) e sfiderà di nuovo gli ellenici all’esordio europeo il 28 agosto a Limassol.