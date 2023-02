Montepremi Festival Sanremo 2023: quanto guadagnano i cantanti e gli ospiti

Il montepremi, i soldi e quanto guadagnano i cantanti e gli ospiti al Festival di Sanremo 2023, la storica kermesse musicale giunta alla sua settantatreesima edizione e che andrà in scena dal 7 all’11 febbraio. Per il quarto anno di fila il conduttore sarà Amadeus, mentre a condurre con il presentatore siciliano troveremo Gianni Morandi e una conduttrice donna in ciascuna serata, Chiara Ferragni (prima e quinta serata), Francesca Fagnani (seconda serata), Paola Egonu (terza serata), Chiara Francini (quarta serata). Andiamo a scoprire, qualora sia stato reso noto, le cifre e i guadagni dei principali protagonisti all’Ariston.

Quanto guadagnano i cantanti e il vincitore di Sanremo? Non ci sono premi in denaro per i cantanti che partecipano alla gara, ma soltanto un rimborso spese a cinque cifre, così come da tradizione. La visibilità è il vero e unico premio per i 28 artisti in gara, discorso diverso invece per i cantanti (e non) ospiti nelle varie serate, per i quali è previsto un gettone di presenze che si aggira intorno ai 50.000 euro secondo i rumors, ma che variano in base alla consistenza dell’ospite in questione.

Veniamo invece ai guadagni di Amadeus, il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023. Il cachet dovrebbe essere inferiore alla cifra percepita lo scorso anno, che era pari a 500.000 euro. Quest’anno, stando a quanto riferiscono fonti ben informate (per motivi di privacy i compensi e i guadagni non sono resi noti) Amadeus potrebbe percepire circa 70.000 euro a serata, dunque 350.000 euro complessivi, ma c’è chi parla persino di cifre leggermente più basse. Per quanto riguarda Chiara Ferragni, invece, Il Sole 24 ore riferisce di una cifra pari a 100.000 euro per le due serate, in linea con i 50.000 euro per ogni ospite, e verranno devoluti in beneficienza.