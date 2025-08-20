L’ex centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, vuole ritornare in Italia e pensa a due top club di Serie A.

Il nome di Adrien Rabiot ha animato più volte il calciomercato estivo degli ultimi anni. Dagli anni al PSG fino all’approdo alla Juventus, dove ha messo a referto la miglior stagione della sua carriera. Per poi giungere un anno fa all’Olympique Marsiglia, stimolato dal progetto voluto e guidato da Roberto De Zerbi.

A dodici mesi da quel ritorno nel massimo campionato francese, il centrocampista classe 1995 sembrerebbe vedere il suo futuro prossimo nuovamente in Serie A. Nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2026, le strade fra Marsiglia e Rabiot si separano a causa della violenta lite dello scorso venerdì che lo ha coinvolto insieme al compagno di squadra, Jonathan Rowe.

Rabiot sul mercato: il francese si propone a Inter e Juventus

La condotta dei due giocatori ha portato la società francese a mettere entrambi i giocatori sul mercato. Questa la ragione per cui Rabiot si è ritrovato al centro dei rumors estivi, proprio come ai vecchi tempi. A nulla è servita la bella stagione d’esordio con Les Olympiens, al termine della quale può contare su 10 reti e 6 assist.

Pochi minuti fa è così impazzata su X un indiscrezione. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, “Cavallo Pazzo” si sarebbe proposto a Giorgio Chiellini e alla Juventus, con Damien Comolli che ha prontamente rifiutato l’offerta per puntare tutto su Matt O’Riley. Sarebbe poi passato a proporsi anche all’Inter, alla ricerca di un centrocampista di esperienza e fisico dopo le ultime vicende – di campo e di mercato.

È decisamente improbabile che Rabiot possa vestire nuovamente la maglia della Juventus, i cui rapporti non sono mai stati dei più distesi ed idilliaci – basti pensare al rinnovo annuale per l’ultima stagione in bianconero. Non è da escludere, però, un suon possibile ritorno nel massimo campionato italiano.