Scalda i motori la Serie A 2025/26, pronta a ripartire nel weekend con la prima giornata di campionato. La CAN A ha ufficializzato le designazioni arbitrali dei dieci match in programma, che vedranno subito in campo i campioni d’Italia del Napoli.

Gli azzurri di Antonio Conte debutteranno sabato 23 agosto alle 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il neopromosso Sassuolo. A dirigere l’incontro sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Yoshikawa, con Rapuano come quarto uomo. In sala Var ci saranno Di Bello e Aureliano.

Sempre alle 18.30, il Genoa ospiterà il Lecce con direzione affidata a Davide Massa di Imperia. In serata, alle 20.45, spazio a due big match: Milan-Cremonese, arbitrata da Collu di Cagliari, e Roma-Bologna con fischio a Zufferli di Udine.

La domenica si aprirà con Cagliari-Fiorentina e Como-Lazio (ore 18.30), affidate rispettivamente a Sozza e Manganiello. In serata (20.45) toccherà a Atalanta-Pisa con Arena di Torre del Greco e a Juventus-Parma, diretta da Marcenaro di Genova.

Chiusura lunedì 25 agosto: alle 18.30 Udinese-Verona con Tremolada di Monza, mentre alle 20.45 riflettori su Inter-Torino, arbitrata da La Penna di Roma.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA PRIMA GIORNATA DI SERIE A

Genoa – Lecce (23/08, ore 18.30) arbitro: Massa di Imperia

Sassuolo – Napoli (23/08, ore 18.30) arbitro: Ayroldi di Molfetta

Milan – Cremonese (23/08, ore 20.45) arbitro: Collu di Cagliari

Roma – Bologna (23/08, ore 20.45) arbitro: Zufferli di Udine

Cagliari – Fiorentina (24/8 ore 18.30) arbitro: Sozza di Seregno

Como – Lazio (24/8 ore 18.30) arbitro: Manganiello di Pinerolo

Atalanta – Pisa (24/8 ore 20.45) arbitro: Arena di Torre del Greco

Juventus – Parma (24/8 ore 20.45) arbitro: Marcenaro di Genova

Udinese – Verona (25/08, ore 18.30) arbitro: Tremolada di Monza

Inter – Torino (25/08, ore 20.45) arbitro: La Penna di Roma