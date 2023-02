Sanremo 2023, la scaletta della prima serata: ordine di uscita cantanti, ospiti e orari

La scaletta completa della prima serata di Sanremo 2023: ecco le anticipazioni e lo svolgimento passo dopo passo di martedì 7 febbraio. Sul palco dell’Ariston è finalmente tutto pronto per la prima serata del Festival, che per cinque sere ci terrà compagnia. Vi proponiamo di seguito la scaletta completa con tutte le informazioni “tecniche” fornite dalla Rai, in modo tale da capire in che momento toccherà agli artisti o agli ospiti preferiti. Non ci sono al momento gli orari di riferimento, ve li proporremo appena possibile.

SANREMO 2023, PRIMA SERATA IN TV

REGOLAMENTO SANREMO 2023

SANREMO 2023, SCALETTA PRIMA SERATA

ORDINE DI USCITA CANTANTI SANREMO

SANREMO 2023, QUANTO GUADAGNA AMADEUS

SANREMO 2023, QUANTO GUADAGNA CHIARA FERRAGNI

MONTEPREMI SANREMO 2023

FANTASANREMO, REGOLAMENTO E BONUS-MALUS

SCALETTA

PRIMO BLOCCO

SIGLA EUROVISIONE

BILLBOARD

1. APERTURA

2. PRESIDENTE MATTARELLA

3. ROBERTO BENIGNI

4. PUBBLICITA’ 1

SECONDO BLOCCO

5. REGOLAMENTO GARA

6. 1° Cantante – ANNA OXA

7. 2° Cantante – gIANMARIA

8. PRIMA DISCESA CHIARA FERRAGNI

9. 3° Cantante – MR. RAIN

Stacco + Logo uscita SANREMO 2023 Grafica

10. PUBBLICITA’ 2

TERZO BLOCCO

11. RIENTRO

12. MAHMOOD E BLANCO

13. 4° Cantante – MARCO MENGONI

14. ELENA SOFIA RICCI

15. 5° Cantante – ARIETE

16. GIANNI MORANDI

17. PUBBLICITA’ 3

QUARTO BLOCCO

18. 6° Cantante – ULTIMO

19. AMADEUS ESCE DALL’ARISTON PER INCONTRARE PIERO PELU’

20. SUZUKI STAGE PIERO PELU’

21. 7° Cantante – COMA_COSE

22. POLTRONE E SOFA’

23. PUBBLICITA’ 4

QUINTO BLOCCO

24. POOH

25. TLP ENI PLENITUDE RVM

26. 8° Cantante – ELODIE

27. 2ª DISCESA CHIARA FERRAGNI

28. MONOLOGO CHIARA FERRAGNI

29. COLLEGAMENTO COSTA SMERALDA (RX)

30. PUBBLICITA’ 5

SESTO BLOCCO

31. SALMO

32. 9° Cantante – LEO GASSMANN

33. PUBBLICITA’ 6 + TG 60’’

SETTIMO BLOCCO

34. BLANCO

35. SPOT LIGURIA RVM

36. COLLEGAMENTO RADIODUE

37. TERZA DISCESA CHIARA FERRAGNI con ATTIVISTE D.I.RE.

38. 10° Cantante – CUGINI DI CAMPAGNA

39. 11° Cantante – GIANLUCA GRIGNANI

40. 12° Cantante – OLLY

41. PUBBLICITA’ 7

OTTAVO BLOCCO

42. 13° Cantante – COLLA ZIO

43. 4° CHIARA FERRAGNI

44. 14° Cantante – MARA SATTEI

45. AMADEUS, CHIARA FERRAGNI E GIANNI MORANDI

46. PUBBLICITA’ 8

NONO BLOCCO

47. OMAGGIO A LUCIO BATTISTI

48. HIGHLIGHTS 14 CANZONI

49. CHIARA FERRAGNI

50. CLASSIFICA SALA STAMPA

51. PUBBLICITA’ 9

DECIMO BLOCCO

52. TOP FIVE SALA STAMPA

53. COLLEGAMENTO CON FIORELLO

54. FINE PUNTATA

BILLBOARD

SIGLA EUROVISIONE