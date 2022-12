Sanremo 2023: tutte le canzoni in gara, ecco i titoli

Si compone ulteriormente il mosaico di Sanremo 2023: durante Sanremo Giovani, infatti, sono state svelate tutte le canzoni in gara e i titoli dei brani al via della nuova edizione del Festival, con 28 artisti in gara e dunque ricca di musica da scoprire. Conoscevamo i cantanti, o meglio, 22 su 28, perché i sei “giovani” vengono annunciati proprio stasera, nel frattempo durante questa trasmissione ecco che Amadeus ha reso noto i titoli delle canzoni di ciascuno dei big al via sul palco dell’Ariston. Ecco di seguito la lista completa in costante aggiornamento.

Ultimo – “Alba”

Tananai – “Tango”

Madame – “Il bene nel male”

Giorgia – “Parole dette male”

Mr Rain – “Supereroi”

Elodie – “Due”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Marco Mengoni – “Due vite”

Anna Oxa – “Sali (canto dell’anima)”

Lazza – “Cenere”

Mara Sattei – “Duemila minuti”

Modà – “Lasciami”

Paola e Chiara – “Furore”

ColapesceDimartino – “Splash”

Leo Gassman – “Terzo cuore”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Ariete – “Mare di guai”

Cugini di campagna – “Lettera 22”

Levante – “Vivo”

Coma Cose – “L’addio”

LDA – “Se poi domani”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

Shari – “Egoista”

Colla zio – “Non mi va”

Gianmaria – “Mostro”

Sethu – “Cause perse”

Will – “Stupido”

Olly – “Polvere”