Quanto guadagna Chiara Ferragni a Sanremo 2023? Cachet, patrimonio e fatturato

Quanto guadagna Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023? E’ la domanda che si fanno tantissimi spettatori che questa sera seguiranno la prima serata della kermesse dell’Ariston, con la famosissima influencer, compagna di vita di Fedez, che presenterà insieme ad Amadeus stasera e anche nell’ultima serata. Andiamo allora a scoprire il suo cachet sanremese, ma anche il suo patrimonio e il fatturato annuale al di là del Festival di Sanremo.

Chiara Ferragni a Sanremo, ecco quanto guadagna

Secondo quanto riferisce il Sole 24 Ore, per la partecipazione a Sanremo Chiara Ferragni percepirà un gettone di 100.000 euro, vale a dire circa il doppio rispetto al cachet dedicato agli ospiti di un certo peso, questo perché sarà presente in due serate. L’influencer devolverà la cifra in beneficienza, questo non scalfirà la sua ricchezza, visto che si tratta di una delle donne italiane di maggiore successo, anche a livello economico. Chiara Ferragni, infatti, arriva a guadagnare fino a 82.100 dollari a post sponsorizzato sui social.

Chiara Ferragni: patrimonio, fatturato e guadagni

Secondo le ultime stile, il patrimonio di Chiara Ferragni ammonterebbe a oltre 40 milioni di dollari. Con la sua holding Tbs Crew nel 2020 ha fatto registrare un fatturato di 19 milioni di euro per un utile di 2,73 milioni. La sua azienda di marketing e di gestione dei diritti d’immagine Sisterhood nel 2020 ha fatturato 12,9 milioni per un utile di 5,76 milioni, The Blonde Salad 4,8 milioni per 0,45 milioni di utile, mentre Fenice era andato in rosso ma con un fatturato di 1,27 milioni.