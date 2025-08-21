Sport in tv oggi: US Open e non solo, il programma di questo 21 agosto
Sport in tv, finalmente quest’oggi il sorteggio del tabellone degli US Open: dal tennis al nuoto, ecco tutti gli appuntamenti di quest’oggi.
Giornata intensa per lo sport in questo giovedì 21 agosto in cui si scopriranno anche gli accoppiamenti dei tabelloni principali degli US Open. L’attesa è grande per lo Slam estivo che attende i più grandi tennisti del mondo e con essi tuti gli appassionati di questo sport.
Non si fermano poi i match sul campo, così come gli altri sport. Ecco allora di seguito tutti i dettagli e gli orari con gli appuntamenti previsti.
Sport in tv: il programma di questo giovedì 21 agosto
08.32 Nuoto, Mondiali juniores: 3a giornata, sessione mattutina – Eurovision Sport
09.00 Canoa velocità, Mondiali: 2a giornata, batterie – Rai Sport HD, Rai Play
12.00 Ciclismo, Giro di Germania: 1a tappa – 14.00 discovery+
13.30 Canoa velocità, Mondiali: 2a giornata, semifinali – Rai Sport HD, Rai Play
14.00 Ginnastica ritmica, Mondiali: qualificazioni individuali, clavette e nastro – Eurovision Sport
17.00 Tennis, US Open: qualificazioni, 2° turno maschile e femminile (2° match dalle 17.00, non prima delle 18.00 Cinà-Gomez, 4° match dalle 17.00 Gigante-Wong, 4° match dalle 17.00, non prima delle 20.30 Zeppieri-Faria, 4° match dalle 17.00, non prima delle 20.30 Passaro-Pacheco Mendez, 4° match dalle 17.00, non prima delle 20.30 Stefanini-Zhao) – SuperTennis HD, SuperTenniX
17.00 Tennis, WTA 250 Cleveland: quarti di finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTenniX
17.02 Nuoto, Mondiali juniores: 3a giornata, sessione semifinali e finali – Rai Sport HD, Rai Play
18.00 Tennis, sorteggio tabelloni principali US Open – YouTube US Open
18.00 Ciclismo su pista, Mondiali junior: 2a giornata, finali – YouTube Libema Profcycling
19:00 Basket, Torneo dell’Acropoli: Italia-Lettonia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
19.30 Ciclismo, Vuelta a España: presentazione squadre a Torino – discovery+
20.00 Calcio, Conference League: playoff, Polissya-Fiorentina – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
20.00 Tennis, ATP 250 Winston-Salem: quarti di finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
23.00 Tennis, WTA 500 Monterrey: quarti di finale – Sky Sport Tennis, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTenniX