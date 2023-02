Regolamento Sanremo 2023, come funzionano le serate: tutto quello che c’è da sapere

Tutto pronto per la 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023, ecco il regolamento completo delle cinque serate in programma. Da martedì 7 a sabato 11 febbraio ogni sera dalle ore 20.40 su Rai 1 il Teatro Ariston sarà lo scenario in cui si esibiranno ben 28 cantanti. Ancora una volta il conduttore sarà Amadeus, giunto alla sua quarta edizione di fila al timone della Kermesse, con co-conduttore Gianni Morandi e co-conduttrici Chiara Ferragni (prima e quinta serata), Francesca Fagnani (seconda serata), Paola Egonu (terza serata), Chiara Francini (quarta serata). Andiamo allora a scoprire il regolamento dettagliato di questa edizione.

Sanremo 2023: come funziona il regolamento e le novità

Nel corso del Festival di Sanremo a votare sono la giuria Demoscopica di 300 persone selezionate; la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e il televoto. Non sono previste eliminazioni, ma verrà stilata una classifica provvisoria dopo la prima serata, una provvisoria della sola seconda serata e subito dopo una classifica complessiva con le 28 canzoni in ordine in base ai voti della giuria dei giornalisti della stampa, tv, radio e web, che si occuperà di giudicare le canzoni nelle prime due serate.

Soltanto dalla terza serata, in cui verranno eseguite tutte e 28 le canzoni, entrerà in gioco il televoto, insieme alla demoscopica, entrambe con peso del 50% ciascuna, e verrà mostrata la nuova classifica. Nella quarta serata, dedicata alle cover, 34% del peso del voto al televoto, 33% alla giuria demoscopica e 33% per la giuria dei giornalisti. Nella serata delle cover gli artisti possono portare anche una canzone del proprio repertorio, fermo restando che con loro ci sarà un artista ospite di provato rilievo a livello musicale.

Infine, sabato sera, per la finale, sarà protagonista il solo televoto nella prima parte della serata. C’è una grossa novità: non andranno alla finalissima i primi tre artisti, ma da quest’anno i primi cinque: in questo caso, le posizioni per decretare il vincitore e la top-5 saranno votate da tutte e tre le componenti di voto, con peso 34% per televoto, 33% per la giuria demoscopica e 33% per quella dei giornalisti.

Sanremo 2023: ordine di uscita dei cantanti, le novità

L’ordine di uscita non è stabilito mediante sorteggio: sia in quale serata si esibiranno per la prima volta, dunque martedì o mercoledì, che l’esatto momento in cui saliranno sul palco, “spetta, su base esclusiva, a RAI d’intesa con il Direttore Artistico”. Ricordiamo infine come saranno votati gli artisti per la prima esibizione, dunque dalla giuria di addetti ai lavori all’Ariston: in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web: (i) giuria della carta stampata e tv (ii); giuria delle radio; (iii) giuria del web col peso ciascuna di 1/3. Giovedì si esibiranno di nuovo tutti i cantanti e sarà resa nota la classifica generale che terrà conto non soltanto del voto del televoto e della demoscopica, ma anche del voto delle serate precedenti.