A pochi giorni dall’inizio del Campionato, la Roma e Gasperini devono già stringere i denti per l’infortunio di Bailey.

Fra le squadre di cui si attende più di tutte l’esordio con una nuova guida c’è la Roma, reduce da una stagione decisamente interessante. Sfiorata sino all’ultima giornata la qualificazione in Champions League, restano comunque diverse sfide importanti da affrontare per i giallorossi. Che sul mercato stanno muovendo i loro passi per rendersi più competitivi.

Proprio in quest’ottica rientra l’acquisto di Leon Bailey, esterno offensivo giamaicano, arrivato dall’Aston Villa che la proprietà capitolina aveva annunciato e ufficializzato nella giornata odierna. In cui è arrivato anche il primo stop per lo stesso giocatore.

Roma, Bailey si ferma al primo allenamento: gli esami

Brutte notizie per la Roma a pochi giorni dall’esordio in Serie A. Dalla felicità per l’arrivo di Leon Bailey, infatti, si è passati ben presto alla tristezza per il suo stop. Tutta colpa del primo allenamento a Trigoria, durante il quale il giocatore ha riportato un infortunio muscolare.

Come riporta Il Messaggero, secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un problema che potrebbe tenere il classe 1997 lontano dai campi per circa tre settimane. Nuovi esami strumentali verranno effettuati nella giornata di domani. Con la speranza che gli esiti dei primi accertamenti possano essere ridimensionati.

Ciò che appare abbastanza certo è che il giocatore dovrebbe rientrare a far parte dei giocatori a disposizione del “Gasp” al termine della pausa per le Nazionali. Sicura l’assenza in occasione delle prime due gare di Serie A, quelle contro Bologna e Pisa.